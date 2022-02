Audi | divertimento e avanguardia | le due anime sportive della gamma A3

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) In Sicilia, tra i tornantipiù antica corsa automobilistica di durata, abbiamo provato le nuoveRS 3 eA3 Sportback plug-in: da una parte prestazioni brillanti e massima efficienza con il pieno di energia, dall’altra una reattività e una tendenza al sovrasterzo mai così marcati (per drift perfetti)

... che arrivano dalla Germania e assieme mettono a terra 821 cavalli attraverso 8 ruote motrici:... BuonIle le suggestioni sarebbero assicurati tra le Alpine, lee le Porsche. 'E un pilota ci sarebbe già da subito', garantisce Betti.Assieme mettono a terra 821 cavalli con sistemi di trazione integrale efficaci quando vuoi staccare il tempo in pista, ma che consentono di fare fumo di gomme a palate per chi ama guidare di traverso ...Valentino Rossi e ha concluso la sua carriera motociclistica per affacciarsi alle corse GT con Audi. Talento puro o mera questione di marketing? Ce lo spiega l’ex ds Ferrari Cesare Fiorio ...