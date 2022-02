Aubameyang: «Barça, alla fine ce l’abbiamo fatta. Ecco perché sono qui» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le parole de neo attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da attaccante del Barcellona. Eccole: «sono molto felice e contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. alla fine ce l’abbiamo fatta. È stata una giornata molto dura, ma alla fine sono qui, desideroso e molto felice. È uno dei club più grandi del mondo ed è un onore per me essere qui. Ecco perché ho firmato per il Barça. Ho esperienza, ho giocato in Germania, Francia, Inghilterra… sono qui per aiutare e dare il massimo per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le parole de neo attaccante del Barcellona Pierre-Emerickha rilasciato le sue prime dichiarazioni da attaccante del Barcellona.le: «molto felice e contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo.ce. È stata una giornata molto dura, maqui, desideroso e molto felice. È uno dei club più grandi del mondo ed è un onore per me essere qui.ho firmato per il. Ho esperienza, ho giocato in Germania, Francia, Inghilterra…qui per aiutare e dare il massimo per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

