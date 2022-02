Atalanta-Cagliari probabili formazioni: ritorna titolare Duvan Zapata? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Atalanta-Cagliari probabili formazioni: la presentazione del match – Entrambe vengono da un periodo di forma molto positivo. Da una parte i nerazzurri che vogliono conquistare il primo successo interno del girone di ritorno; dall’altra i sardi puntano ad un colpo esterno per inseguire il sogno salvezza. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari. Atalanta-Cagliari probabili formazioni: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa Italia alla Juventus, ora la sfida si chiama Champions Amarcord Inter-Atalanta 1948, la prima vittoria a San Siro della storia bergamasca C’era ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022): la presentazione del match – Entrambe vengono da un periodo di forma molto positivo. Da una parte i nerazzurri che vogliono conquistare il primo successo interno del girone di ritorno; dall’altra i sardi puntano ad un colpo esterno per inseguire il sogno salvezza. Ecco ledi: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa Italia alla Juventus, ora la sfida si chiama Champions Amarcord Inter-1948, la prima vittoria a San Siro della storia bergamasca C’era ...

Advertising

lerrylannister : RT @FNerazzurra1908: Transfer market ratings (GdS) 9: Juve 8: INTER 7.5: Torino 7: Roma 6.5: Genoa, Salernitana, Sampdoria, Venezia 6: Ata… - TuttoCagliari : Libero - Moggi: 'Atalanta strafavorita contro il Cagliari' - Cagliari_1920 : Atalanta-Cagliari, Joao Pedro out: ballottaggio Pereiro-Gagliano? #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Infermeria Atalanta, ancora a parte Zapata. Terapie per Miranchuk #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Allenamento Atalanta: domani nuova seduta per gli orobici #cagliaricalcio -