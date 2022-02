Assegno unico per i figli, le simulazioni dei Consulenti del lavoro: “Le famiglie con stipendi bassi ma Isee alto ci perderanno” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha uno stipendio basso ma un Isee elevato, perché per esempio possiede una casa, il valore dell’Assegno unico universale potrebbe essere inferiore alle attese. Le simulazioni della Fondazione Studi Consulenti del lavoro confermano le perplessità già espresse dall’Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno del nuovo strumento che sostituirà le attuali misure di sostegno economico per le famiglie, dagli assegni per il nucleo familiare alle detrazioni fiscali per i figli a carico. La cifra che l’Inps, a partire da marzo, erogherà direttamente a chi ha fatto richiesta tramite l’applicazione disponibile sul portale dell’istituto o rivolgendosi ai patronati, sarà infatti calcolata tenendo conto “non solo della situazione reddituale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha unoo basso ma unelevato, perché per esempio possiede una casa, il valore dell’universale potrebbe essere inferiore alle attese. Ledella Fondazione Studidelconfermano le perplessità già espresse dall’Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno del nuovo strumento che sostituirà le attuali misure di sostegno economico per le, dagli assegni per il nucleo familiare alle detrazioni fiscali per ia carico. La cifra che l’Inps, a partire da marzo, erogherà direttamente a chi ha fatto richiesta tramite l’applicazione disponibile sul portale dell’istituto o rivolgendosi ai patronati, sarà infatti calcolata tenendo conto “non solo della situazione reddituale ...

