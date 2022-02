Assange candidato al premio Nobel per la Pace secondo il Morning Star (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarebbe stata confermata la candidatura del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, al premio Nobel per la Pace. Ne dà notizia il giornalista Steve Sweeney del quotidiano britannico ‘Morning Star’. La motivazione presentata dall’eurodeputato tedesco, Martin Sonnenborn, in risposta all’appello della moglie del giornalista australiano Stella Moris, è “per la sua lotta per i diritti umani, la democrazia e la libertà di stampa”. La lista dei nomi si è chiusa lunedì 31 gennaio, mentre il vincitore sarà annunciato ad ottobre. Assange, che è tuttora rinchiuso nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh, ha offerto -secondo Moris- “un contributo unico e innegabile alla Pace, sollevando la nebbia della guerra”. Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarebbe stata confermata la candidatura del fondatore di Wikileaks, Julian, alper la. Ne dà notizia il giornalista Steve Sweeney del quotidiano britannico ‘’. La motivazione presentata dall’eurodeputato tedesco, Martin Sonnenborn, in risposta all’appello della moglie del giornalista australiano Stella Moris, è “per la sua lotta per i diritti umani, la democrazia e la libertà di stampa”. La lista dei nomi si è chiusa lunedì 31 gennaio, mentre il vincitore sarà annunciato ad ottobre., che è tuttora rinchiuso nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh, ha offerto -Moris- “un contributo unico e innegabile alla, sollevando la nebbia della guerra”. Non ...

Advertising

giordi63 : RT @PiratiIo: Gli europarlamentari @EuropeanPirates hanno candidato Julian #Assange al Nobel per la Pace. Per i Pirati, il caso di Assange,… - albertobaccini : RT @PiratiIo: Gli europarlamentari @EuropeanPirates hanno candidato Julian #Assange al Nobel per la Pace. Per i Pirati, il caso di Assange,… - pieuropa : RT @PiratiIo: Gli europarlamentari @EuropeanPirates hanno candidato Julian #Assange al Nobel per la Pace. Per i Pirati, il caso di Assange,… - billm9 : RT @PiratiIo: Gli europarlamentari @EuropeanPirates hanno candidato Julian #Assange al Nobel per la Pace. Per i Pirati, il caso di Assange,… - DatalyzerCC : RT @PiratiIo: Gli europarlamentari @EuropeanPirates hanno candidato Julian #Assange al Nobel per la Pace. Per i Pirati, il caso di Assange,… -