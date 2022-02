Ascolti Sanremo 2021, prima serata: Amadeus in bilico fra ritorno della platea e l’effetto deja-vu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il nefasto 2021 che ha visto i dati Auditel di Amadeus in discesa rispetto al suo esordio nel 2020, ora vien giustamente da chiedersi come saranno gli Ascolti di Sanremo 2022. Quest’anno il programma è finalmente tornato “in presenza” con una platea piena, senza applausi registrati e con il calore del pubblico come nelle grandi prime serate Rai a scaldare gli annunci e gli sketch a cui si è prestato il fido padrone di casa. Eppure, nonostante questo, sembra che la prima serata non abbia avuto particolari guizzi: questo potrebbe aver danneggiato la resa finale dello show. Sì perché di fatto la prima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata tutto sommato un po’ un deja-vu, ovvero la sagra del già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il nefastoche ha visto i dati Auditel diin discesa rispetto al suo esordio nel 2020, ora vien giustamente da chiedersi come saranno glidi2022. Quest’anno il programma è finalmente tornato “in presenza” con unapiena, senza applausi registrati e con il calore del pubblico come nelle grandi prime serate Rai a scaldare gli annunci e gli sketch a cui si è prestato il fido padrone di casa. Eppure, nonostante questo, sembra che lanon abbia avuto particolari guizzi: questo potrebbe aver danneggiato la resa finale dello show. Sì perché di fatto ladel Festival di2022 è stata tutto sommato un po’ un-vu, ovvero la sagra del già ...

Advertising

MangelaVilo : @HeroeBaymax @LaGio_91 Un conto è aver partecipato a un altro talent con scarsi risultati ed essere su tiktok con u… - _WhiteThiago : Titoli domani, ascolti alti: IL FESTIVAL DELLA MUSICA, Amadeus riporta le canzoni al centro di Sanremo. Ascolti ba… - iDanny8 : Quando ascolti 'La cura' e ti rendi conto che chi ti aveva promesso di prendersi cura di te, non esiste più ?? #Sanremo2022 #sanremo - am_libera67 : RT @Ilconservator: Come ogni anno Sanremo fabbrica la polemicuccia su misura per alzare gli ascolti e il popolino ci cas… - Ilmarchese15 : RT @Ilconservator: Come ogni anno Sanremo fabbrica la polemicuccia su misura per alzare gli ascolti e il popolino ci cas… -