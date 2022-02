Arisa non trattiene l’emozione: “Il cuore pulsa per il mio vero grande amore…” – FOTO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arisa colpisce ancora, uno scatto sui social direttamente da Sanremo lascia tutti a bocca aperta, quale sarà il suo unico e vero amore. Arisa è arrivata a Sanremo, nel corso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022)colpisce ancora, uno scatto sui social direttamente da Sanremo lascia tutti a bocca aperta, quale sarà il suo unico eamore.è arrivata a Sanremo, nel corso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FxIIII : @mansour6ko @MaxBernardini @malikayane @ARISA_OFFICIAL @LauraPausini Non vorrei sbagliare ma credo che Sanremo con… - _Star1ight_A : RT @autoportante_: amadeus ha preso questo e non arisa io sono sconvolto - autoportante_ : amadeus ha preso questo e non arisa io sono sconvolto - vivosurealtime : Amadeus ha preso Truppi e non Arisa, mi viene da piangere #Sanremo2022 - moonflovers : AMADEUS HA SCELTO QUESTO E NON ARISA -