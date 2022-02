Arisa e Malika Ayane a Sanremo | i brani che canteranno

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ospiti questa sera del 72° Festival di, interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, ifinalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina. Il progetto dell’Inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali di tutta Italia. Il Maestro Peppe Vessicchio ha curato la direzione artistica ...

Advertising

nuccialupetta : RT @Cinguetterai: Ospiti di stasera: Laura Pausini, Checco Zalone, Gaia Girace e Margherita Mazzucco da #LAmicaGeniale, Ermal Meta, contest… - martyisnt96 : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika Ayane. Asse… - andreastoolbox : Sanremo 2022, ad Arisa o Malika Ayane l'inno delle Olimpiadi Milano Cortina | Sky Sport - ilmornaz : Dopo la presentazione dei loghi al Festival dello scorso anno con Alberto Tomba e Federica Pellegrini, lo sport tor… - sportli26181512 : Milano-Cortina, Arisa e Malika Ayane a Sanremo cantano gli inni finalisti del contest: La musica accompagna i Gioch… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Malika

Durante la conferenza stampa di questa mattina a Sanremo 2022, è stato annunciato che questa sera saliranno sul palco dell'AristonAyane. Il Festival di Sanremo 2022 si arricchisce ...A Sanremo si sceglie l'inno di Milano Cortina 2026.Ayane canteranno stasera i due brani finalisti. A Sanremo si sceglie l'inno di Milano Cortina 2026. Sarà il pubblico a decidere. Nella puntata di questa sera del 72° Festival di Sanremo,...Nella puntata di questa sera del 72° Festival di Sanremo, Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inn ...Ci sarà spazio anche per il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2006, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della canzone che verrà cantata a Pechino alla cerimonia di chiusura ...