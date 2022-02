Argentina, Scaloni: «Solo Messi ha il posto garantito per il Mondiale, gli altri devono pedalare» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il c.t. dell’Argentina Scaloni parla già in vista delle convocazioni per il Mondiale di Qatar 2022 Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, in conferenza stampa ha risposto alla domanda sulle possibili convocazioni in vista del Mondiale di Qatar 2022. LE PAROLE – «Solo uno ha una posizione garantita e tutti gli altri lo sanno, il resto della squadra deve pedalare. Diversi ragazzi oggi hanno approfittato della loro occasione per questo dico sempre che la squadra non deve rilassarsi, nessuno può permettersi di farlo e dare a un alto l’opportunità di scavalcarlo. Dobbiamo continuare a combattere e dare il nostro meglio in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il c.t. dell’parla già in vista delle convocazioni per ildi Qatar 2022 Lionel, commissario tecnico dell’, in conferenza stampa ha risalla domanda sulle possibili convocazioni in vista deldi Qatar 2022. LE PAROLE – «uno ha una posizione garantita e tutti glilo sanno, il resto della squadra deve. Diversi ragazzi oggi hanno approfittato della loro occasione per questo dico sempre che la squadra non deve rilassarsi, nessuno può permettersi di farlo e dare a un alto l’opportunità di scavalcarlo. Dobbiamo continuare a combattere e dare il nostro meglio in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

