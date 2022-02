Appartamenti di via Galanti: la storia dell’inquilino che ha perso casa e caparra (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Una storia particolare, quella di Luigi D’Alessandro. Un uomo che si è impegnato tanto per avere finalmente la sua casa ma che, a conti fatti, adesso non ce l’ha e, in più, ha perso anche la caparra versata per poter bloccare l’appartamento. Le case in questione sono quelle di via Galanti, traversa all’inizio di Via Napoli, all’altezza del campo Meomartini. casa prenotata al quarto piano, piccola e con mansarda. Il sogno di una vita che, però, è stato spazzato via dalle lungaggini burocratiche e dal blocco dei lavori per un’anomalia prima riscontrata sulla mansarda e poi sparita. In tutto ciò sono passati venti anni, è cambiata la ditta che deve completare i lavori e sono cambiate le condizioni dell’acquisto dell’appartamento. Condizioni che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Unaparticolare, quella di Luigi D’Alessandro. Un uomo che si è impegnato tanto per avere finalmente la suama che, a conti fatti, adesso non ce l’ha e, in più, haanche laversata per poter bloccare l’appartamento. Le case in questione sono quelle di via, traversa all’inizio di Via Napoli, all’altezza del campo Meomartini.prenotata al quarto piano, piccola e con mansarda. Il sogno di una vita che, però, è stato spazzato via dalle lungaggini burocratiche e dal blocco dei lavori per un’anomalia prima riscontrata sulla mansarda e poi sparita. In tutto ciò sono passati venti anni, è cambiata la ditta che deve completare i lavori e sono cambiate le condizioni dell’acquisto dell’appartamento. Condizioni che ...

Advertising

anteprima24 : ** #Appartamenti di via Galanti: la storia dell'inquilino che ha perso casa e #Caparra ... **… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @CalaminiciM Un povero essere, che magari approva i bonus monopattini e il 110% elargito a palazzinari con decine e anche cen… - olivati_case : RT @olivati: ?? Non fate gli spiritosi, non ho venduto il mio caro Tempio Votivo, ma il quadrilocale a #Bergamo Via Statuto sì! Col 3% di sc… - olivati : ?? Non fate gli spiritosi, non ho venduto il mio caro Tempio Votivo, ma il quadrilocale a #Bergamo Via Statuto sì! C… - francobus100 : Svaligiò 47 appartamenti, condannato a più di 8 anni -