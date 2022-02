Annibale e Irma | la coppia eterna Insieme da 70 anni | muoiono a 20 minuti di distanza

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una vita, settant’, fino all’ultimo.Gilioli, 86, eMeneghelli, 93, sono morti andati adi appena ventil’uno dall’altra, prima lei poi lui. Laera ricoverata all’ospedale Magalini di Villafranca quando le condizioni di tutti e due si sono aggravate a causa del Covid-19 e in poco tempo se ne sono andati. Come scrive l’Arena i funerali si terranno il 2 febbraio, alla chiesa di Bagnolo, frazione di Nogarole Rocca, alle 15.lasciano due figli, Roberto e Antonella, e quattro nipoti e da poco erano diventati bisnonni. Laha contratto il coronavirus e il 12 gennaio scorso, erano stati trasportati ...

Dopo una vita insieme e 64 anni di matrimonio, sono morti a mezz'ora di distanza a causa del Covid. Tragedia a Verona, dove Meneghelli e Gilioli, insieme da 70 anni, sono morti dopo aver contratto il Covid a mezz'ora ... Una duplice attività che viene ora gestita dall'affiatata famiglia di cui sono stati capostipite: lasciano i figli Roberto e Antonella, i nipoti Luca, Paolo, Stefano, Emma, la ... Una storia bellissima e drammatica, quella di Annibale ed Irma, raccontata oggi dal Corriere della Sera e che riportiamo perché val la pena di leggere. Il Covid ha stroncato anche loro, ma non è riuscito a separarli.