Advertising

CalcioNews24 : #Ancelotti: «Vero, il mio patentino era scaduto, ecco cosa è successo» – VIDEO - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: 'È vero, era in scadenza: c'è stato un malinteso' ??? Ancelotti sulla licenza da allenatore scaduta ??? - GoalItalia : 'È vero, era in scadenza: c'è stato un malinteso' ??? Ancelotti sulla licenza da allenatore scaduta ??? - ROI05841958 : @DeliaPagliuca È anche vero che Ancelotti si ostinò a schierare un giocatore senza aver fatto il ritiro. - CalcioNews24 : #Ancelotti, incredibile ma vero -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Vero

Calcio News 24

... noie serie alla schiena ed infine il Covid: non è il periodo migliore per Gareth Così come è... L'ammissione di: 'Lui non è infortunato ma non sta bene ed ha paura di avere un problema' ...... così come non erano scomparsi con CR7, la mancanza di un 'gioco ' che riesca poi a far ... 2) Rabiot x Ceballos - perchè?è intrigato dalla possibilità di allenare il Francese (che stima ...Ha fatto parecchio clamore la vicenda legata al patentino da allenatore scaduto di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ... Credo ci sia stato un malinteso. Vero, il mio patentino era in ...Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, valida per i quarti di finale di Copa del Rey: "Sarà una partita molto importante per noi, siamo molt ...