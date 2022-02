Analisi Qualità - Com'è fatta la Renault Arkana (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Renault Arkana. Con la Clio e la Captur, la Renault ha fatto un tangibile passo avanti in termini di Qualità costruttiva percepita. E l'Arkana segue la stessa filosofia di questi due modelli. Così, i fondamentali della costruzione rimangono di buon livello, a partire dalla verniciatura ben distesa e dall'accostamento con minime sbavature delle varie parti della carrozzeria. Nell'abitacolo, inoltre, si ritrovano i segni più evidenti del nuovo corso della Casa francese. La plancia e i comandi, pressoché identici a quelli della Captur, sono realizzati con cura e impreziositi da dettagli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della. Con la Clio e la Captur, laha fatto un tangibile passo avanti in termini dicostruttiva percepita. E l'segue la stessa filosofia di questi due modelli. Così, i fondamentali della costruzione rimangono di buon livello, a partire dalla verniciatura ben distesa e dall'accostamento con minime sbavature delle varie parti della carrozzeria. Nell'abitacolo, inoltre, si ritrovano i segni più evidenti del nuovo corso della Casa francese. La plancia e i comandi, pressoché identici a quelli della Captur, sono realizzati con cura e impreziositi da dettagli ...

