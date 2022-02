Amica geniale 3 | Mazzucco e Girace | Che sfida fingere di avere trent' anni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella terza stagione le due protagoniste, Lila e Lenù, lotteranno disperatamente per sottrarsi al destino di sottomissione delle proprie madri. E dovranno crescere molto rapidamente. Un'impresa non da poco per le due amiche appena maggiorenni. Il primo episodio su Rai 1 il 6 febbraio

In compenso saliranno sul palco, anzi torneranno, Margherita Mazzucco e Gaia Girace , le due protagoniste della serie tv L', tratta dai libri di Elena Ferrante . Le ragazze non sono ...Ancora ospiti legati alle produzioni Rai: ci saranno Gaia Girace e Margherita Mazzucco per promuovere i nuovi episodi de 'L''. Assente invece per motivi famigliari Luca Argentero, ...E poi – ricorda Fasulo – Gaia Girace e Margherita Mazzucco dell’Amica geniale, e ancora il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2026, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della ...Infine, direttamente dalla fiction Rai L'amica Geniale, le due attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco. E dalla nave attraccata a pochi metri da Sanremo, si esibirà Ermal Meta.