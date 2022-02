Amadeus chiama Fiorello in conferenza stampa e lui | ' Sono col plaid sul divano' Stasera non ci sarà

Advertising

FBiasin : Ricordiamo che il figlio di #Amadeus si chiama Josè in onore del Vate di Setubal, l’unico e solo Josè #Mourinho. O… - Lullisa2112 : RT @Cinguetterai: Amadeus chiama Fiorello a sorpresa durante la conferenza stampa di #Sanremo2022 - miss_clair_ : RT @Cinguetterai: Amadeus chiama Fiorello a sorpresa durante la conferenza stampa di #Sanremo2022 - rockett70 : RT @Cinguetterai: Amadeus chiama Fiorello a sorpresa durante la conferenza stampa di #Sanremo2022 - Simoriva02 : RT @rtl1025: ?? Amadeus in sala stampa chiama in diretta al telefono Fiorello #Sanremo2022 #FinalmenteSanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus chiama

, a sorpresa, dice lui, Fiorello che è in macchina e mette in vivavoce la conversazione durante la conferenza stampa. "Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il ...... sono senza parole che per il sottoscritto è strano ma è così" dice"sono mesi e mesi di ... EFiorello , in auto. "Sei in diffusione nella sala stampa". E lo showman: "Allora faccio il ...Sanremo, 2 feb. (askanews) - "Sono emozionata e grata ad Amadeus per avermi chiamato, questo è un palco impegnativo ma anche il solo fatto di essere qui è segno di integrazione" così Lorena Cesarini, ...Amadeus e Lorena Cesarini raccontano la seconda serata di Sanremo ... "A volte le cose nascono semplicemente dalla visione di una serie o di una fiction". FIORELLO. Ama chiama l'amico in diretta in ...