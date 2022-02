“Altro che single”. Soleil Sorge, scoperto il fidanzato misterioso. Con nome e cognome (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Assolutamente, che piaccia o meno, e lei lo sa bene, Soleil Sorge è la discussa, quanto amata, protagonista del GF Vip 6. Arriverà in finale? Questo è ancora da capire, per quanto all’inizio ne fossero tutti certi, è stata poi stracciata al televoto dalla nemica e compare di ‘teatrino’ Delia Duran. Oggi, in più, il settimanale Chi l’avrebbe smascherata sulla faccenda fidanzato. Proprio così, il periodico diretto dal presentatore del GF Vip 6, Alfonso Signorini, ha voluto approfondire nuovamente il misterioso caso sull’ipotetico fidanzato che starebbe aspettando Soleil Sorge fuori dalla spiata dimora di Cinecittà. La domanda è se esiste davvero e, soprattutto, se ancora regge dopo tutta la chimica artistica vissuta con Alex Belli. Soleil ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Assolutamente, che piaccia o meno, e lei lo sa bene,è la discussa, quanto amata, protagonista del GF Vip 6. Arriverà in finale? Questo è ancora da capire, per quanto all’inizio ne fossero tutti certi, è stata poi stracciata al televoto dalla nemica e compare di ‘teatrino’ Delia Duran. Oggi, in più, il settimanale Chi l’avrebbe smascherata sulla faccenda. Proprio così, il periodico diretto dal presentatore del GF Vip 6, Alfonso Signorini, ha voluto approfondire nuovamente ilcaso sull’ipoteticoche starebbe aspettandofuori dalla spiata dimora di Cinecittà. La domanda è se esiste davvero e, soprattutto, se ancora regge dopo tutta la chimica artistica vissuta con Alex Belli....

