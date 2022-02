Alternanza Scuola Lavoro, Orlando pensa ad una certificazione ulteriore: “Un bollino blu per mandare i ragazzi in luoghi sicuri” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Con il Ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di Lavoro. Si tratta di fare in modo che non si vada semplicemente in luoghi di Lavoro ma in luoghi che abbiano una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Con il Ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui ivanno suidi. Si tratta di fare in modo che non si vada semplicemente indima inche abbiano una sorta di, una specie diblu”. L'articolo .

