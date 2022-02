Altaroma | ecco ' Ritmo' | la nuova collezione di gioielli di Gaia Caramazza

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gran successo per la presentazione della' di, fondatrice del brandItalian Handmade Jewellery, inserita nel Calendario diIn Town e presentata in Via ...

Gran successo per la presentazione della Collezione "Ritmo" di Gaia Caramazza, fondatrice del brand Gaia Italian Handmade Jewellery, inserita nel Calendario di Altaroma In Town e presentata in Via Margutta nella Galleria d'Arte Marchetti. L'ispirazione prende vita dalla passione della jewelry designer che nutre per il teatro e per le sue varie forme di espressione. Dal 2 al 4 febbraio Cinecittà apre le porte ad Altaroma con la Roma Fashion Week 2022, ospitando 100 brand giovani ed emergenti.