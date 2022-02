Aka 7even | chi è e cosa significa | età | altezza | peso | ex fidanzata famosa | coma e nome vero

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lanciato dal talent di Maria De Filippi ‘Amici’, dove è arrivato in finale insieme a Sangiovanni e alla ballerina Giulia Stabile, Akaè un rapper, compositore e cantante italiano. Grazie al programma in onda su Canale 5, il giovane è riuscito a far conoscere la sua musica e a conquistare un disco di platino per il suo album di debutto e diverse certificazioni come il platino e triplo platino con i singoli Mi manchi e Loca. Dopo l’esperienza al Amici – la sua coach era Anna Pettinelli – Akaè stato in tournée conquistando i grandi palchi italiani e sbarcando anche in Spagna con una nuova versione di Loca, questa volta con il featuring del cantante Robledo. Chi è Aka: anni,, ex, come si chiama Per Aka 7seven è ...