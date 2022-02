After Yang: Colin Farrell in lutto per un'intelligenza artificiale nel trailer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Colin Farrell e Jodie Turner-Smith sono una coppia di genitori in un futuro in cui i droidi vengono acquistati per fare da babysitter nel trailer di After Yang. Dopo le anteprime a Cannes 2021 e al Sundance 2022, A24 ha diffuso il trailer di After Yang, seconda regia del misterioso e acclamato Kogonada che vede Colin Farrell e Jodie Turner-Smith nei panni di una coppia che cerca di superare il trauma della rottura del droide di famiglia, Yang. Il tutto avviene in un futuro prossimo, In un mondo in cui i droidi vengono acquistati come babysitter viventi, un padre e una figlia tentano di salvare la vita del loro membro della famiglia robotico, Yang, che si è spento improvvisamente. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022)e Jodie Turner-Smith sono una coppia di genitori in un futuro in cui i droidi vengono acquistati per fare da babysitter neldi. Dopo le anteprime a Cannes 2021 e al Sundance 2022, A24 ha diffuso ildi, seconda regia del misterioso e acclamato Kogonada che vedee Jodie Turner-Smith nei panni di una coppia che cerca di superare il trauma della rottura del droide di famiglia,. Il tutto avviene in un futuro prossimo, In un mondo in cui i droidi vengono acquistati come babysitter viventi, un padre e una figlia tentano di salvare la vita del loro membro della famiglia robotico,, che si è spento improvvisamente. ...

