Afghanistan, riaprono le università: le donne ammesse solo in classi diverse. La mossa dei talebani per il riconoscimento internazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In Afghanistan riaprono le porte delle università pubbliche, anche alle donne ma in classi divise. È la prima volta da quando, lo scorso agosto, i talebani hanno preso il potere nel paese. La scelta di riaprire le università, spiegano gli analisti politici, vuole essere un primo passo sulla strada per il riconoscimento internazionale dei talebani: l'apertura delle università è "un indicatore critico" di valore. Fonti governative di Kabul dichiarano che a riaprire le porte oggi sono stati gli atenei di Laghman, Kandahar, Nimroz, Nangarhar, Helmand e Farah, ma le altre università pubbliche dovrebbero riaprire prima della fine del mese.

