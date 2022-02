Adm | sanzioni per 18 mln a azienda abbigliamento per frode

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Accertata una evasione di imposte per oltre 8 milioni di euro ed erogateper circa 18 milioni di euro dai funzionari ADM in servizio presso la Sezione Antie Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, a seguito di una complessa attività di analisi, sulle attività di una società che acquistava calzature ed altri prodotti di, anche di famose marche nazionali, con sede legale fittizia in provincia di Roma. Tale attività è stata condotta a termine attraverso un’approfondita analisi dei rischi posta in essere dal Reparto Antied Analisi dei Rischi dell’Ufficio di Roma 1 e dagli Uffici della Direzione Lazio e Abruzzo, al fine di contrastare le frodi relative all’utilizzo illecito delle dichiarazioni d’intento. La società verificata infatti, effettuava acquisti esenti dall’imposta ...