"Adesso sono gli altri che inseguono me". Il ritorno in pista di Marcell Jacobs (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - "Più di prima! Guardare gli altri impegnati in pista mi ha acceso ancora più voglia e motivazione". In un'intervista al Corriere della Sera Marcell Jacobs, il velocista due volte oro olimpico nei 100 (9"80) e nella 4x100 con record italiano (37"50), che venerdì torna nei 60 nell'indoor di Berlino, racconta la sua voglia di tornare a vincere. Anche se, racconta, prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: "Mi sono preso il tempo giusto per lavorare su volume e dettagli, il bagaglio da portarmi dietro nella stagione indoor". E guardando al traguardo di Berlino dichiara: "Aspettarsi il record europeo sarebbe azzardato. Quello è l'obiettivo di tutta la stagione in sala: devo scendere di 5 centesimi. La prima gara è funzionale alle altre: ritrovare le sensazioni, la fluidità di corsa, le ...

