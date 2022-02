Adele smentisce su Instagram la crisi con Rich Paul | Vi manda tanto amore

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'anno non è iniziato nel modo migliore per, tra la cancellazione degli show di Las Vegas (a suo dire per colpa del Covid, secondo gli organizzatori per i suoi capricci da diva) e la presunta ...

DrApocalypse : #Adele smentisce i rumor: 'Ci vediamo ai Brit Award, e Rich Paul vi manda il suo amore' -

... e Rich vi manda tutto il suo amore', ha scritosui social. La coppia qualche giorno fa era finita al centro del gossip, dopo che alcuni beninformati avevano assicurato che il motivo della ...ha così risposto agli incessanti rumor inglesi che hanno parlato di una forzata cancellazione del suo tour a Las Vegas perché in crisi con il suo ragazzo Rich Paul . La cantante, 33 anni, ha ...L'anno non è iniziato nel modo migliore per Adele, tra la cancellazione degli show di Las Vegas (a suo dire per colpa del Covid, secondo gli organizzatori per i suoi capricci da diva) e la presunta cr ...Adele rinvia la residenza a Las Vegas. La cantante rimanda i concerti a data da destinarsi, emergono rumors e indiscrezioni ...