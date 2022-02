Addio a Monica Vitti | a dicembre aveva compiuto 90 anni | la sua vita al cinema e l' ultima apparizione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Maria Luisa Ceciarelli, in arte, nasce a Roma il 3 novembre 1931. Nel 1953 si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'amico: da qui inizia la sua carriera. Nel '59 esordisce alcon "Le dritte" e subito dopo incontra il regista Michelangelo Antonioni. I due girano insieme quattro film: "L'avventura" nel '60, "La notte" e "L'eclissi" nel '61 e "Deserto Rosso" nel '64. Il regista e la giovane attrice sono legati anche fuori dal set da una relazione sentimentale durata quattro. Nella seconda meta' degli'60 passa alla commedia, dimostrando la sua spiccata dote di artista comica. Per Monicelli interpreta nel '68 "La ragazza con la pistola", mentre nel 1970 recita in "Dramma della gelosia" e ...

Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni.

E' morta Monica Vitti. Lo scrive Walter Veltroni su twitter.'Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più.