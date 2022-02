«Achille Lauro trasgressivo? Niente di nuovo…». Così l’Osservatore Romano chiude la polemica su Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo show di Achille Lauro al Festival di Sanremo solleva di nuovo polemiche. Ma stavolta a chiuderle ci pensa direttamente l’Osservatore Romano, il quotidiano della Città del Vaticano. Il direttore Andrea Monda ha dato la sua opinione sulla trasgressività dell’artista Romano, che nella prima all’Ariston ha finto un battesimo sul palco suscitando le critiche di esponenti del mondo cattolico (Simone Pillon l’ha definito «sacrilego»): «Chiamati in causa da Fiorello, alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. l’Osservatore è l’Osservatore», ha premesso Monda. «Volendo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo show dial Festival disolleva di nuovo polemiche. Ma stavolta arle ci pensa direttamente, il quotidiano della Città del Vaticano. Il direttore Andrea Monda ha dato la sua opinione sulla trasgressività dell’artista, che nella prima all’Ariston ha finto un battesimo sul palco suscitando le critiche di esponenti del mondo cattolico (Simone Pillon l’ha definito «sacrilego»): «Chiamati in causa da Fiorello, alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su. In punta di piedi. Perché», ha premesso Monda. «Volendo ...

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - charmenoff : RT @cicciogia: Ma i vescovi preoccupati per Achille Lauro e la 'deriva anticristiana del festival di #Sanremo22' sono gli stessi vescovi in… - ZeniaConfusa : RT @cicciogia: Ma i vescovi preoccupati per Achille Lauro e la 'deriva anticristiana del festival di #Sanremo22' sono gli stessi vescovi in… -