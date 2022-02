Achille Lauro si battezza a Sanremo 2022 e il Vescovo s’infuria | Amadeus interviene – VIDEO

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - VincenzoArdillo : @PasseroLuigia Mara che ammira Achille Lauro sul Led “Ma quanto è bello, amore mio, ma quanto è bello.” - Giulia18778752 : Dopo aver letto un po’ di cosa su internet confermo che viviamo ancora in un paese bigotto dove non si capisce un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Dura condanna del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ad askanews esprime tutto il suo disappunto per il gesto di autobattezzarsi messo in scena dasul palco dell'Ariston ...Non guardare il Festival e anzi boicottarlo, spegnendo la luce. E' l'invito del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, all'indomani della polemica per il gesto diche si è autobattezzato sul palco del Teatro Ariston in apertura della 72esima edizione del Festival di Sanremo. 'Questa è una forma di protesta doverosa e giusta che andrebbe ...Dura condanna del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ad askanews esprime tutto il suo disappunto per il gesto di autobattezzarsi messo in scena da Achille Lauro sul palco dell'Ariston ...Sul palco tanti artisti hanno fatto cose per ottenere 'bonus' nel gioco che ricalca il FantaCalcio e ha visto ben 500.000 iscrizioniSanremo/Roma, 2 feb. A poche ore dal via, Sanremo 2022 ha già un vin ...