Achille Lauro, la dedica alla madre: “Ti regalo il Festival” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prima di salire di nuovo sul palco del Festival di Sanremo Achille Lauro ha condiviso un messaggio dedicato a sua madre che, proprio il 1° febbraio 2022, ha compiuto 61 anni. Achille Lauro a Sanremo: la dedica alla madre Achille Lauro ha scritto un commovente messaggio dedicato a sua madre Cristina Zambon in vista della sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Il debutto della nuova edizione della kermesse è coinciso con il giorno del compleanno della donna che, come ha precisato il cantante, ha sempre fatto di tutto per lui. “Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prima di salire di nuovo sul palco deldi Sanremoha condiviso un messaggioto a suache, proprio il 1° febbraio 2022, ha compiuto 61 anni.a Sanremo: laha scritto un commovente messaggioto a suaCristina Zambon in vista della sua nuova partecipazione aldi Sanremo. Il debutto della nuova edizione della kermesse è coinciso con il giorno del compleanno della donna che, come ha precisato il cantante, ha sempre fatto di tutto per lui. “Oggi 61 anni fà nasceva mia. Oggi 61 anni dopo le...

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - arvvenig : RT @melecotte: Spiace per Achille Lauro ma nessuno sarà in grado di aprire il festival come quel meridionale scomposto dal cuore grande di… - frisaepomodori : Eccomi con la mia classifica di #sanremo2022 1 Michele Bravi 2 Noemi 3 Mahmood e Blanco 4 Ana Mena 5 D'Argen D'… -