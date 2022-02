Achille Lauro | gli opposti estremismi e la lezione di stile dell’Osservatore Romano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Perché la voce di un vescovo interessa di più di quella del Vaticano? Pe rispondere a questa domanda bisogna prima leggere quello che ha detto il vescovo in questione e poi il Vaticano, sullo stesso argomento. Stiamo parlando ovviamente di Sanremo. “La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante. Il brano presentato, già nel titolo – Domenica – e nel contesto di un coro gospel, alludeva al giorno del Signore, celebrato dai cristiani come giorno della fede e della risurrezione, collocandolo in un ambiente di parole, di atteggiamento e di gesti, non soltanto offensivi per la religione, ma prima ancora per la dignità dell’uomo. Non stupisce peraltro che la drammatica povertà artistica ricorra costantemente a mezzi di fortuna per far parlare del ...