Achille Lauro "accusato" dalla chiesa di blasfemia: certe critiche sono ancora accettabili nel 2022? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Achille Lauro è stato accusato sui social di blasfemia dopo la sua performance di ieri sera a Sanremo. Al festival della canzone italiana Achille Lauro è tornato carico e con la voglia di fare spettacolo e stupirci, come al solito. Si è sempre presentato al pubblico in questi ultimi anni con delle performance iconiche e rivoluzionarie in quel festival che è sempre stato accusato di bigottismo, e se Sanremo è quello che è oggi, certamente, lo dobbiamo anche ad Achille Lauro. Tuttavia, è sempre stato sotto il mirino di coloro che sono un po' più "all'antica", ed arriva una nuova accusa, il cantante è stato accusato di blasfemia! Ecco cosa è successo ieri sera nella prima serata di ...

