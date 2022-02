Achille Lauro a Sanremo, l'”autobattesimo” accende le critiche di vescovi e cardinali: “Penosa esibizione” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è tornato su Rai1 e con esso anche le prime polemiche legate alle esibizioni. Proprio in queste ore infatti Achille Lauro, che ieri ha aperto la gara, è finito al centro di una questione sollevata dal cardinale Gianfranco Ravasi e del vescovo Antonio Suetta. Achille Lauro e l'”autobattesimo” sull’Ariston: l’esibizione accende le polemiche Ieri sera, Amadeus ha dato il via alla 72ª edizione del Festival di Sanremo e il pubblico ha già potuto ascoltare la prima metà delle canzoni in gara. Come anticipato, Achille Lauro è stato il primo ad esibirsi, ma sembra che la sua performance non sia stata gradita da alcuni uomini di Chiesa. Fra gli altri, a spiccare sarebbe il commento ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival diè tornato su Rai1 e con esso anche le prime polemiche legate alle esibizioni. Proprio in queste ore infatti, che ieri ha aperto la gara, è finito al centro di una questione sollevata dal cardinale Gianfranco Ravasi e del vescovo Antonio Suetta.e l'”” sull’Ariston: l’le polemiche Ieri sera, Amadeus ha dato il via alla 72ª edizione del Festival die il pubblico ha già potuto ascoltare la prima metà delle canzoni in gara. Come anticipato,è stato il primo ad esibirsi, ma sembra che la sua performance non sia stata gradita da alcuni uomini di Chiesa. Fra gli altri, a spiccare sarebbe il commento ...

