Gleison Bremer è stato a lungo inseguito non soltanto dal Napoli, ma anche da diversi club italiani ed europei. Il difensore del Torino, tuttavia, rimarrà in granata almeno fino a giugno 2024, dato che ha da poco esteso il suo contratto con il club di Urbano Cairo. Bremer era un obiettivo del Napoli, che lo aveva puntato più nelle sessioni di mercato estive, ma salvo grandi offerte resterà al Torino. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024".

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli UFFICIALE - Bremer rinnova con il Torino fino al 2024: il comunicato Calciomercato Napoli - Brermer ha rinnovato fino al 2024 con il Torino. Ad annunciarlo è la stessa società granata con un comunicato ufficiale. Il difensore era stato accostato anche al Napoli in ottica campagna acquisti estiva. Di seguito la nota del Torino Bremer rinnovo Torino 2024 CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Accusato di violenza sessuale, libero il 31enne. Il Gip: vicenda da chiarire ...il viaggio di ritorno di avere rapporti come segno di gratitudine per averla portata a Napoli, il ... da qui lo 'scontro' terminato quando lui, dopo aver accostato la vettura, l'avrebbe fatta scendere ...

Accostato al Napoli, sfuma l’obiettivo: ha rinnovato SpazioNapoli Napoli su Raspadori, ma piomba la Juve che ci pensa per sostituire Dybala Si tratta di Giacomo Raspadori, accostato al Napoli come erede di Mertens e che Allegri sta seguendo con interesse ormai da diverse settimane. Per acquistarlo ci vorranno almeno 35 milioni di euro, ma ...

Raspadori…o erede di Mertens o sostituto di Dybala L'argentino potrebbe lasciare a fine stagione e la Juventus pare abbia già scelto il suo sostituto. Si tratta di Giacomo Raspadori, accostato al ...

