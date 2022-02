Accordo Fondazione Fiera e Bff: sede centrale della banca al Portello (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo edificio, ispirato a sostenibilità e arte sorgerà nell’area attigua ai padiglioni 3 e 4 di FieraMilanoCity, sarà ultimato entro il primo semestre 2024 e accoglierà oltre 500 dipendenti. Enrico Pazzali: "Proseguire l’operazione di riqualificazione di una delle aree più prestigiose della nostra città iniziata nel 2006". Dal Flying Carpet Energetico per produrre energia verde al museo di arte contemporanea italiana della banca Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo edificio, ispirato a sostenibilità e arte sorgerà nell’area attigua ai padiglioni 3 e 4 diMilanoCity, sarà ultimato entro il primo semestre 2024 e accoglierà oltre 500 dipendenti. Enrico Pazzali: "Proseguire l’operazione di riqualificazione di una delle aree più prestigiosenostra città iniziata nel 2006". Dal Flying Carpet Energetico per produrre energia verde al museo di arte contemporanea italiana

ADM_assdemxmi : RT @Affaritaliani: Fondazione Fiera Milano e Bff Accordo per la nuova sede della banca - Affaritaliani : Fondazione Fiera Milano e Bff Accordo per la nuova sede della banca - museoAccorsi : La Fondazione Accorsi-Ometto e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale hanno siglato un accordo per sos… - Fondazione_VC : Da 3 anni la ???????????????????? ???????????????? ?????????????? ha stretto un accordo con EUGHENIA Soc. Coop. Soc.ONLUS per promuovere pro… -