Abc sospende Whoopi Goldberg: le sue parole sull’Olocausto non sono piaciute (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington, 2 feb – Messa in punizione dietro la lavagna. È questo il destino scelto dall’Abc per Whoopi Goldberg, che di recente si è resa protagonista non di un nuovo film, ma di una clamorosa gaffe sull’Olocausto. In pratica, la nota attrice afroamericana è stata sospesa per due settimane da The View, programma in onda sul canale televisivo statunitense. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente dell’Abc, Kim Godwin, che ha definito le sue parole «sbagliate e offensive». I motivi della sospensione «Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa», ha spiegato Godwin, «dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti». «L’intera organizzazione di Abc News», ha aggiunto, «esprime solidarietà ai nostri colleghi, amici, e familiari ebraici». ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington, 2 feb – Messa in punizione dietro la lavagna. È questo il destino scelto dall’Abc per, che di recente si è resa protagonista non di un nuovo film, ma di una clamorosa gaffe. In pratica, la nota attrice afroamericana è stata sospesa per due settimane da The View, programma in onda sul canale televisivo statunitense. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente dell’Abc, Kim Godwin, che ha definito le sue«sbagliate e offensive». I motivi della sospensione «Se da un latoha chiesto scusa», ha spiegato Godwin, «dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti». «L’intera organizzazione di Abc News», ha aggiunto, «esprime solidarietà ai nostri colleghi, amici, e familiari ebraici». ...

