A Sanremo si vota con il proporzionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo è lo specchio del paese. In sala stampa si è aperto il dibattito sul tema della legge elettorale anche al Festival. Si parla di una telefonata tra Amadeus e Mattarella. I dispacci dal Festival del nostro inviato molto speciale. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è lo specchio del paese. In sala stampa si è aperto il dibattito sul tema della legge elettorale anche al Festival. Si parla di una telefonata tra Amadeus e Mattarella. I dispacci dal Festival del nostro inviato molto speciale.

Advertising

rtl1025 : ?? Mahmood e Blanco?? ??Brividi ?? #Sanremo2022 #FinalmenteSanremo ?? 'Dai non scappare da qui Non lasciarmi così N… - robynspower : Amore siamo a Sanremo si vota per la canzone non per il passato drammatico quello è un altro programma continua a c… - infoitsalute : Sanremo, bene gli ascolti della «prima» - La tua canzone preferita:vota il sondaggio - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: ecco tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di apparizione. Chi e come s… - NappaLuigi : Il festival di Sanremo è il festival della canzone italiana. #AchilleLauro può essere stato originale, ma, per i co… -