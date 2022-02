Advertising

Open_gol : ?? I militari hanno chiesto all’ex premier fatture e documenti relativi a consulenze (del valore di 3-400mila euro e… - anna_mitica : La #Gdf a casa di Giuseppe #Conte per una perquisizione. Nel mirino consulenze (del valore di 3-400mila euro e non… - Lamda04174428 : 'Incarichi da 400mila euro'. Guardia di Finanza a casa di Conte - riannuzziGPC : RT @Wikileaks_Ita: L' A.d @PosteNews Matteo #DelFante ex banchiere #JPMorgan da oggi è collaborazionista nella discriminazione Gov denunci… - anna30048679 : RT @giure99: Conte e i suoi affari da avvocato La G. di Finanza a casa del capo dei 5 Stelle I militari hanno chiesto all’ex premier l’acq… -

Ultime Notizie dalla rete : 400mila euro

Ipsoa

Sul tavolo ci sarebbero alcune fatture e documenti relativi a delle consulenze, dal valore di 300 -, svolte dall'ex presidente del Consiglio per conto di Francesco Bellavista ...Secondo il quotidiano 'Domani' la Finanza ha perquisito la casa del leader del M5S alla ricerca di fatture per. Secondo l'articolo a firma Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian la ...E lo avrebbe fatto su ordine della procura di Roma. Nel mirino sarebbero finite fatture e documenti delle consulenze ("circa 3-400mila euro") che avrebbe svolto per alcune società di Francesco ...La Guardia di Finanza alcune settimane fa su ordine della Procura di Roma ha acquisito documenti a casa di Giuseppe Conte, nell’ambito del fascicolo di indagine partito dalle dichiarazioni di Pietro A ...