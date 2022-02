10 febbraio, nuova edizione del libro di Menia sulle foibe. Convegno e docufilm alla Fondazione An (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, presso la sala della Fondazione An (Via della Scrofa 43) si terrà un incontro sul tema delle foibe, introdotto dal presidente Giuseppe Valentino. L’occasione è la presentazione della nuova edizione, riveduta e ampliata del libro di Roberto Menia “10 febbraio, dalle foibe all’esodo“. L’appuntamento è alle ore 18. Saranno presenti, oltre all’autore, l’editore Luciano Lucarini e Giuseppe Sanzotta, direttore del Borghese. Seguirà alle 19 la presentazione del docufilm “Io ricordo la terra dei miei padri“, con l’intervento del regista Michelangelo Gratton. LEGGI ANCHE Il libro di Roberto Menia riabilita il Senato sulle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il 10, Giorno del Ricordo, presso la sala dellaAn (Via della Scrofa 43) si terrà un incontro sul tema delle, introdotto dal presidente Giuseppe Valentino. L’occasione è la presentazione della, riveduta e ampliata deldi Roberto“10, dalleall’esodo“. L’appuntamento è alle ore 18. Saranno presenti, oltre all’autore, l’editore Luciano Lucarini e Giuseppe Sanzotta, direttore del Borghese. Seguirà alle 19 la presentazione del“Io ricordo la terra dei miei padri“, con l’intervento del regista Michelangelo Gratton. LEGGI ANCHE Ildi Robertoriabilita il Senato...

