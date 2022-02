Zlatan Ibrahimovic salta il derby? Tifosi con il fiato sospeso | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su goalnews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News La pausa per le Nazionali è in archivio ed è appena iniziata la settimana che ci avvicina aldi Milano. Al ritorno fu 1-1: gol su rigore di Calhanoglu per l'Inter, autogol di De Vrij per il Milan. Con la nuova composizione del calendario, non c'è più corrispondenza tra andata e ritorno e il caso ha voluto che ildi ritorno si giocasse poche settimane dopo quello di andata. Come accade da diversi anni, è una partita cruciale per il primo posto. Attualmente i nerazzurri sono avanti di 6 punti e una vittoria nello scontro diretto significherebbe l'inizio della fuga. Chiaramente molto dipende anche dal risultato di Venezia-Napoli ma se l'Inter dovesse vincere il, avrebbe un vantaggio non trascurabile sulle dirette concorrenti. Simone Inzaghi è guarito dal COVID e sarà regolarmente in panchina. Al momento gli ...