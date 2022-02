Zaniolo Resta Alla Roma? Nessuno Può Garantire (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Non so se ci sarà qualche movimento in vista del mercato di gennaio, ma sicuramente ci saranno alcune cose che verranno fuori più avanti. La trattativa per il rinnovo di Zaniolo come prossimo obiettivo in agenda? Ricordo che una settimana dopo la fine del mercato estivo si dicevano le stesse cose. Con molta onestà penso che questo sia il momento del collettivo. Nei prossimi quattro mesi dovremo aiutare l'allenatore ei giocatori a migliorare le pRestazioni della squadra e raggiungere i risultati che tutti vogliamo. Sono qui per lavorare e basta”. Il dirigente della Roma, Tiago Pinto, ha detto che non vuole dare nessun voto al mercato giallorosso e che è qui per lavorare. I nostri obiettivi principali sono migliorare la squadra e cercare di vincere più partite possibili. Abbiamo portato a casa due giocatori che si sono subito ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Non so se ci sarà qualche movimento in vista del mercato di gennaio, ma sicuramente ci saranno alcune cose che verranno fuori più avanti. La trattativa per il rinnovo dicome prossimo obiettivo in agenda? Ricordo che una settimana dopo la fine del mercato estivo si dicevano le stesse cose. Con molta onestà penso che questo sia il momento del collettivo. Nei prossimi quattro mesi dovremo aiutare l'allenatore ei giocatori a migliorare le pzioni della squadra e raggiungere i risultati che tutti vogliamo. Sono qui per lavorare e basta”. Il dirigente della, Tiago Pinto, ha detto che non vuole dare nessun voto al mercato giallorosso e che è qui per lavorare. I nostri obiettivi principali sono migliorare la squadra e cercare di vincere più partite possibili. Abbiamo portato a casa due giocatori che si sono subito ...

