Zaki, processo rinviato di 2 mesi, lbero ma non lasci paese. Segnali di solidarietà da Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno di un quarto d'ora l'udienza per Patrick Zaki davanti ai giudici egiziani a Mansura. processo è stato rinviato al 6 aprile. Lo studente dell'università di Bologna rischia ancora una condanna a 5 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno di un quarto d'ora l'udienza per Patrickdavanti ai giudici egiziani a Mansura.è statoal 6 aprile. Lo studente dell'università di Bologna rischia ancora una condanna a 5 ...

Advertising

amnestyitalia : Rinvio del processo di Patrick Zaki: “La notizia del rinvio non è affatto piacevole. Apprendiamo questa decisione c… - Agenzia_Ansa : Ore di attesa per Patrick Zaki: oggi a Mansura si terrà la quarta e probabilmente decisiva udienza del processo a… - GianvitoPuglies : Patrick Zaki : rinviato il processo ad aprile - MartaEcca : RT @amnestyitalia: Rinvio del processo di Patrick Zaki: “La notizia del rinvio non è affatto piacevole. Apprendiamo questa decisione con gr… - nhanguyen789 : 'L’udienza del processo a carico di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile.' -