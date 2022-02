Yari Carrisi racconta i viaggi | l’India | una vita piena di esperienze e si esibisce al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022)La curiosità di conoscere, figlio di Albano e Romina Power, mi è venuta da Jovanotti, che mi aveva detto: “Lo devi intervistare. È un artista davvero interessante”. Così l’ho chiamato e ho avuto con lui una interessante conversazione nel vecchio studio di Help, che poi ho pubblicato nel DVD mensile Roxy Bar in edicola. Ci siamo incontrati altre volte, come recentemente a Venezia. Un giorno mi ha chiamato dicendomi che era a Bologna in studio. Coincidenza, io facevo ildele gli ho proposto di venire a trovarmi. In quella puntata c’era anche Vincenzo Incenzo e ho scoperto che loro due avevano scritto la canzone che Albano aveva presentato a ...