WWE | Sfidante a sorpresa per Bron Breakker | una Superstar del main roster vuole il titolo NXT

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dolph Ziggler è uno dei worker più apprezzati in WWE, soprattutto per la maniera in cui riesce a mettere in buona luce i suoi avversari. Tuttavia, molti fan reputano lo Show Off uno dei talenti più sottostimati della federazione, rea di non avergli mai riconosciuto il lavoro svolto per loro, dato che sembrava potesse avere tutte le carte in regola per arrivare al vertice. Ma un inaspettato match titolato sembra alle porte. Dalle parole ai fatti? La scorsa settimana, come precedentemente riportato, Roderick Strong e LA Knight erano nel backstage di Raw per prendere parte ai tapings diEvent, ma sono comparsi anche in un’intervista, in esclusiva per i canali social, fatta ai Dirty Dawgs. Knight è stato fermato da Ziggler, ed ovviamente ne è scaturita una discussione. L’ex Eli Drake ha invitato Ziggler a NXT, ma sia lui che il tag team partner Robert ...