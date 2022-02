WWE | Lita ringrazia la federazione per l’opportunità titolata

(Di martedì 1 febbraio 2022)è rimasta nel cuore dei fan per diversi motivi: innanzitutto per la sua presenza nel Team Xtreme dei fratelli Hardy, poi per le sue storyline con Kane ed Edge, ma soprattutto per le sue grandi doti atletiche sul quadrato e la sua straordinaria bellezza. L’ex campionessa femminile ha fatto il suo ritorno nel corso della Royal Rumble femminile di sabato scorso e nonostante non sia riuscita a vincere la contesa, si è assicurata un match titolato contro Becky Lynch a Elimination Chamber il prossimo 19 febbraio. Il tweet diha voluto scrivere un tweet dimento nei confronti della:“Anche se è ufficiale, mi sembra ancora un sogno. Non vedo l’ora, grazie WWE! #5volte”Attualmenteha vinto il titolo femminile per 4 volte e spera di poter ...

CROWN JEWEL 2021/ Wrestling, info streaming video tv: Brock Lesnar contro Reigns! GRANDE ATTESA ... Le veterane Michelle McCool, Kelly Kelly, Summer Rae,e le gemelle Nikki e Brie Bella saranno ...Quest'anno laha deciso di annunciare con largo anticipo alcuni ingressi, tra cui grandi nomi del passato come, Michelle McCool, le Bella Twins e Kelly Kelly . Attenzione anche alla "...Dal ritorno alla Royal Rumble al match contro Becky Lynch a Elimination Chamber, Lita ringrazia la WWE per l'opportunità. Che Lita fosse ancora capace di regalare performance incredibili non c'era ...Nelle scorse ore, Lita ha voluto ringraziare la WWE per la grande opportunità concessa. Even though it's official, it still feels like a dream. Can't wait for this. Thank you @wwe #5time ...