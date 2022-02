WWE: La presenza di Drew McIntyre alla Rumble non era certa (Di martedì 1 febbraio 2022) Drew McIntyre è tornato sabato notte durante il 30 Men’s Royal Rumble Match entrando col numero 21 ed arrivando fino alla fine venendo eliminato per ultimo dal vincitore del match Brock Lesnar. Lo scozzese era infatti lontano dalle scene da Day 1 doveva aveva affrontato e sconfitto Madcap Moss, salvo poi essere attaccato nel backstage da quest’ultimo e da Happy Corbin, questo attacco era stato un espediente per tenere Drew fuori per recuperare da un infortunio al collo. Una presenza incerta Secondo Fightful Select infatti pare che la WWE non fosse sicura di riavere McIntyre in tempo già per la Rumble e nemmeno lo stesso wrestler era inizialmente sicuro di riuscire a partecipare. Infatti secondo le fonti pare che lo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022)è tornato sabato notte durante il 30 Men’s RoyalMatch entrando col numero 21 ed arrivando finofine venendo eliminato per ultimo dal vincitore del match Brock Lesnar. Lo scozzese era infatti lontano dalle scene da Day 1 doveva aveva affrontato e sconfitto Madcap Moss, salvo poi essere attaccato nel backstage da quest’ultimo e da Happy Corbin, questo attacco era stato un espediente per tenerefuori per recuperare da un infortunio al collo. UnainSecondo Fightful Select infatti pare che la WWE non fosse sicura di riaverein tempo già per lae nemmeno lo stesso wrestler era inizialmente sicuro di riuscire a partecipare. Infatti secondo le fonti pare che lo ...

