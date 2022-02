WWE | Becky Lynch vs Ronda Rousey potrebbe “slittare” a WrestleMania 39

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Becky Lynch svela quando tornerà il personaggio di The Man #WWE #BeckyLynch - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ronda Rousey prende tempo e non decide. A Elimination Chamber Lita sfiderà Becky Lynch -… - Matty2094 : Hanno deciso di unificare i titoli, vincerà sicuramente Lesnar, e non sarei sorpreso di rivedere il Triple Threat t… - SpazioWrestling : WWE: Becky Lynch difenderà il titolo contro Lita a Elimination Chamber *UFFICIALE* #BeckyLynch #WWE #Lita - nessy_soy : RT @Zona_Wrestling: #WWE Becky Lynch: 'Ho molte differenze creative con Vince, mi adeguo tante volte per necessità' - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Becky

Raw Women's Championship :Lynch (C) batte Doudrop Un match molto personale tra due superstar che hanno condiviso un passato comune nelle indipendenti prima di arrivare in. Nonostante ...SURVIVOR SERIES 2021/ Wrestling, streaming video tv: RAW contro Smackdown! In palio pure lo ...il suo vecchio ex amico Seth Freakin Rollins mentre il RAW Women's Championship verrà difeso da...Becky Lynch main evented last night's episode of WWE Raw in a promo segment with Royal Rumble match winner Ronda Rousey. Rousey promised to give Lynch her answer on who she is challenging for ...Secondo quanto riportato dal sito Ringside News, la WWE avrebbe già in mente i due match più importanti da proporre nei main event di WrestleMania 39. Il primo dovrebbe essere lo scontro tra Ronda ...