Whoopi Goldberg si scusa per aver detto che l’Olocausto “non riguarda la razza”

(Di martedì 1 febbraio 2022), co-conduttrice di The View su ABC, si èta dopocommentato, durante lo spettacolo, chenonva la, ma l’uomo in generale. La conduttrice di talk-show ha commentato, durante lo spettacolo The View, dicendo che l’atrocità storica del“nonla, ma la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo“.stava parlando di questo durante una discussione sulla controversa decisione di un istituto scolastico del Tennessee, che ha deciso di vietare la graphic novelnteMaus di Art Spiegelman, vincitore del premio Pulitzer. Nello show, ...

Advertising

Damianodanny1 : GARA A CHI E' PIU'MINORANZA SFORTUNATA WHOOPI GOLDBERG DURANTE TRASMISSIONE DETTO CHE STERMINIO EBREI COINVO… - JOHNNYARGENTUM : Whoopi goldberg che dice che l'olocausto wasnt about race quando hitler era un bianco suprematista e la gente nei c… - Valeria93113820 : @rubio_chef E pure Whoopi ha fatto marcia indietro... - anastasia__mita : io che scandaglio internet per capire cosa ha fatto Whoopi Goldberg perché @StefanoGuerrera ha deciso di uccidermi… - HanshBasu123 : @edlpassos @willgomes Whoopi Goldberg e cientista agora ? -

Ultime Notizie dalla rete : Whoopi Goldberg

Fanpage.it

Oltre a Stewart e De Lancie ancheriprenderà il ruolo di Guinan che aveva Star Trek: The Next Generation . Il nuovo show Paramount+ invece include Alison Pill , Isa Briones , Evan ...Per provare a sistemare il presente, i protagonisti dovranno compiere un viaggio nel passato, dove il protagonista incontrerà la sua vecchia amica Guinan (). La seconda stagione ...Whoopi Goldberg si è resa protagonista di una gaffe durante il talk show "The View" trasmesso sulla ABC, in cui si affrontava un argomento piuttosto spinoso, ovvero la decisione di una scuola del ...Anche dal Memoriale di Auschwitz è arrivata una risposta tramite Twitter. Qualche ora dopo Whoopi Goldberg - che lo scorso anno raccontò di essere al lavoro sulla sceneggiatura su un'eroina nera ...