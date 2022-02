Wanda Nara, relax bollente in piscina: inquadratura malandrina, fan in delirio (Di martedì 1 febbraio 2022) Post bollente di Wanda Nara che mostra tutto la sua bellezza mentre si rilassa in piscina; la showgirl sa come mandare i fan fuori di testa. Showgirl e attrice argentina; Wanda Nara è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e per essere la moglie agente di Mauro Icardi, uno degli attaccanti più forti all’interno dell’area di rigore. InstagramUna delle donne più conosciute nell’ambiente calcistico è, senza ombra di dubbio, Wanda Nara. Moglie di Icardi, agente dello stesso giocatore e ospite nel salotto di Tiki Taka, la showgirl è per forza di cose legata al mondo del calcio. Allegri furioso con Agnelli: voleva un calciatore che non è mai arrivato Tra le sue esperienze televisive ricordiamo anche l’opinionista, al fianco di Pupo, al Grande ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Postdiche mostra tutto la sua bellezza mentre si rilassa in; la showgirl sa come mandare i fan fuori di testa. Showgirl e attrice argentina;è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e per essere la moglie agente di Mauro Icardi, uno degli attaccanti più forti all’interno dell’area di rigore. InstagramUna delle donne più conosciute nell’ambiente calcistico è, senza ombra di dubbio,. Moglie di Icardi, agente dello stesso giocatore e ospite nel salotto di Tiki Taka, la showgirl è per forza di cose legata al mondo del calcio. Allegri furioso con Agnelli: voleva un calciatore che non è mai arrivato Tra le sue esperienze televisive ricordiamo anche l’opinionista, al fianco di Pupo, al Grande ...

Advertising

JuanEtchegoyen : RT @CorSport: #Icardi e #Wanda Nara di nuovo in crisi: 'Lui non riesce a...'?? - teresadallanto1 : RT @lugargano: In questa casa quest’anno mancano solo Wanda Nara e Mauro Icardi che firmano il divorzio il venerdì sera e poi lo strappano… - lugargano : In questa casa quest’anno mancano solo Wanda Nara e Mauro Icardi che firmano il divorzio il venerdì sera e poi lo s… - infoitsport : Calciomercato: Icardi lascia Wanda Nara e il PSG, la svolta - TaiaEsc : @subterfugia @flandivar @mumiwanderlust @vero__te__ @KrCarlit New rich es Wanda Nara, no Patricia Della Giovampaola -