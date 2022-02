Volo AM urgente da Bari a Roma per bambino in grave pericolo (Di martedì 1 febbraio 2022) Un C - 130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa dell'Aeronautica Militare, nella serata del primo febbraio 2022, ha trasportato da Bari a Roma - Ciampino un bambino di un anno in imminente pericolo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Un C - 130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa dell'Aeronautica Militare, nella serata del primo febbraio 2022, ha trasportato da- Ciampino undi un anno in imminentedi ...

Advertising

ItalianAirForce : Un volo urgente Lamezia Terme-Ciampino si è da poco concluso. A bordo una bimba di 2 anni positiva al #Covid, in im… - CFrattaruolo : RT @ItalianAirForce: È terminato poco fa il volo urgente per un bimbo in imminente pericolo di vita trasportato da #Bari a Ciampino con un… - Agenparl : AERONAUTICA MILITARE: VOLO URGENTE DA BARI A ROMA PER SALVARE UN BAMBINO IN GRAVE PERICOLO DI VITA) -… - debora_corbi : RT @ItalianAirForce: È terminato poco fa il volo urgente per un bimbo in imminente pericolo di vita trasportato da #Bari a Ciampino con un… - ItalianAirForce : È terminato poco fa il volo urgente per un bimbo in imminente pericolo di vita trasportato da #Bari a Ciampino con… -