Vlahovic si presenta alla Juventus, il numero 7 di Cristiano Ronaldo e la casa: il serbo risponde così (Di martedì 1 febbraio 2022) Dusan Vlahovic si è presentato con il botto, l’attaccante serbo ha le idee molto chiare e l’obiettivo è riportare la Juventus ad altissimi livelli in campionato e Champions League. L’ex Fiorentina ha parlato in conferenza stampa. “Sono emozionato e orgoglioso per la firma con la Juventus, una società gloriosa. Sono pronto a tutto per arrivare a grandi risultati. Voglio ringraziare il presidente della Juve che mi ha portato qui. Si parlava tanto di altre offerte estere, ma la scelta è stata facile. Nel Dna della Juve c’è la vittoria e il non mollare mai, andare fino alla fine. Anche la mia mentalità è questa. Voglio entrare negli schemi del mister il prima possibile ed entrare nel gruppo, diventando amico dei miei compagni. Voglio trovarmi in una famiglia con anche lo staff e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 febbraio 2022) Dusansi èto con il botto, l’attaccanteha le idee molto chiare e l’obiettivo è riportare laad altissimi livelli in campionato e Champions League. L’ex Fiorentina ha parlato in conferenza stampa. “Sono emozionato e orgoglioso per la firma con la, una società gloriosa. Sono pronto a tutto per arrivare a grandi risultati. Voglio ringraziare il presidente della Juve che mi ha portato qui. Si parlava tanto di altre offerte estere, ma la scelta è stata facile. Nel Dna della Juve c’è la vittoria e il non mollare mai, andare finofine. Anche la mia mentalità è questa. Voglio entrare negli schemi del mister il prima possibile ed entrare nel gruppo, diventando amico dei miei compagni. Voglio trovarmi in una famiglia con anche lo staff e la ...

