Vlahovic parla da juventino: 'La Fiorentina, la maglia n° 7, l'ispirazione di Chiesa...' (Di martedì 1 febbraio 2022) Il colpo grosso della Juve sul mercato di gennaio, al secolo Dusan Vlahovic, ha proferito ora le prime parole ufficiali da juventino, dopo aver raccolto l'eredità di Ronaldo scegliendo la maglia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Il colpo grosso della Juve sul mercato di gennaio, al secolo Dusan, ha proferito ora le prime parole ufficiali da, dopo aver raccolto l'eredità di Ronaldo scegliendo la...

Advertising

MatthijsPog : Dusan Vlahovic sapete chi sembra come calciatore? A DUSAN VLAHOVIC! Raramente mi ha colpito un giocatore per com… - AndreaTassinar1 : #Vlahovic parla in italiano meglio di #Totti e #cassano - realpeppons : #Vlahovic è in Italia da poco meno di 4 anni e parla l’italiano meglio del 75% dei politici presenti in Parlamento. #Juventus - FabioPantuso : Parla italiano meglio di Cassano #Vlahovic - RobbsRoys : Vlahovic parla di 'buoni rapporti con tutti'... Non mi sembra molto sarrista come cosa... Nessun accenno al voler f… -